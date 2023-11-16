В Щекино ревнивец задушил ногой свою возлюбленную

В Тульской области направили в суд уголовное дело по обвинению гражданина Республики Беларусь в убийстве сожительницы. Преступление было совершено в августе этого года, в городе Щекино.

По данным следствия, 38-летний мужчина и его подруга находились у себя в квартире. Во время конфликта злоумышленник избил женщину, а затем наступил ей ногой на горло и продолжал давить, пока жертва не умерла. Мотивом расправы стала ревность.

«Вину в совершении инкриминируемого преступления злоумышленник признал. Уголовное дело направлено в Щекинский межрайонный суд Тульской области для рассмотрения по существу», — сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области.