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Опрос: длинные новогодние каникулы одобряют 6 из 10 туляков
Фото Алексея Пирязева.

Опрос: длинные новогодние каникулы одобряют 6 из 10 туляков

По словам опрошенных, это хорошая возможность всей семье побыть вместе.

В начале 2024 года новогодние каникулы продлятся 10 дней, с 30 декабря по 8 января, и большинство горожан положительно относится к такому продолжительному отдыху. Таковы результаты опроса, который провел сервис SuperJob среди экономически активных туляков. 

61% опрошенных одобряют длительный отдых на новогодние праздники: «Возможность всей семье быть вместе»; «Есть возможность отдохнуть от работы, так как выходных дней и отпуска не хватает», — комментируют респонденты. 17% считают 10-дневные новогодние каникулы слишком длинными и предлагают частично перенести их на весну: «Хотелось бы, чтобы выходные дни с января перенесли на май, чтобы каникулы были в мае»; «Половину выходных дней было бы целесообразно перенести на майские праздники». 15% равнодушны к продолжительности новогодних каникул: «Продолжаю работать в сменном графике».

Длинным новогодним каникулам чаще радуются туляки до 34 лет (67%). Женщинам нерабочая январская декада нравится больше, чем мужчинам (64 и 58% соответственно).

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сегодня, в 12:53 0
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