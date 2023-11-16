Тулякам предлагают вакансии с зарплатой до 110 000 рублей в сфере гостиничного и ресторанного дела

Аналитики hh.ru определили, какие вакансии в сфере гостиничного и ресторанного дела за последний месяц в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми. Первое место в рейтинге заняла вакансия на должность директора ресторана быстрого обслуживания.

Топ-10 выглядит так:

Директор ресторана быстрого обслуживания — от 82 000 до 110 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/88537825 Шеф-повар — от 100 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/86835843 Администратор — от 70 000 до 100 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88752633 Управляющий рестораном — от 80 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89231664 Менеджер ресторана — от 80 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89434140 Управляющий — до 80 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88766921 Бармен — от 60 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88779752 Менеджер ресторана — от 60 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89185272 Официант — от 60 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89278421 Заместитель директора гостиничного комплекса — от 57 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/87857273

По данным HeadHunter, в Тульской области открыто более 500 вакансий в сфере гостиничного и ресторанного дела. Уровень конкуренции в этой сфере составляет 2,4, что говорит о дефиците соискателей.