Тулякам предлагают вакансии с зарплатой до 110 000 рублей в сфере гостиничного и ресторанного дела

Аналитики hh.ru определили, какие вакансии в сфере гостиничного и ресторанного дела за последний месяц в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми. Первое место в рейтинге заняла вакансия на должность директора ресторана быстрого обслуживания.
Топ-10 выглядит так:
- Директор ресторана быстрого обслуживания — от 82 000 до 110 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/88537825
- Шеф-повар — от 100 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/86835843
- Администратор — от 70 000 до 100 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88752633
- Управляющий рестораном — от 80 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89231664
- Менеджер ресторана — от 80 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89434140
- Управляющий — до 80 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88766921
- Бармен — от 60 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/88779752
- Менеджер ресторана — от 60 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89185272
- Официант — от 60 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/89278421
- Заместитель директора гостиничного комплекса — от 57 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/87857273
По данным HeadHunter, в Тульской области открыто более 500 вакансий в сфере гостиничного и ресторанного дела. Уровень конкуренции в этой сфере составляет 2,4, что говорит о дефиците соискателей.