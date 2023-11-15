  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Почти 5000 тульских семей потратили маткапитал на покупку жилья - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Почти 5000 тульских семей потратили маткапитал на покупку жилья

Почти 5000 тульских семей потратили маткапитал на покупку жилья

Такие данные приводит региональное отделение Соцфонда России.

С начала года в Тульской области около 5000 семей улучшили жилищные условия за счет средств материнского капитала. 1440 семей потратили 721 млн рублей на прямую покупку жилья без кредитов. Еще 3500 семей оплатили кредиты в банках на общую сумму свыше 2,1 млрд рублей.

Покупка жилья – одно из самых популярных направлений использования материнского капитала. Семьи могут вступить в кооператив или взять кредит, а также потратить деньги на оплату строительных работ и покупку необходимых материалов.

Потратить деньги на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку исполнится три года. Исключением является погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке. А вот оплатить сертификатом маткапитала ремонт в квартире не получится – такая статья расходов законодательством не предусмотрена.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Фотограф:
вчера, в 22:27 0
Другие статьи по темам
Событие
маткапиталпокупка жильясемьи с детьмистатистикаСоцфонд России
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле 16 ноября отключат электроэнергию
Где в Туле 16 ноября отключат электроэнергию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.