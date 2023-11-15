Почти 5000 тульских семей потратили маткапитал на покупку жилья

С начала года в Тульской области около 5000 семей улучшили жилищные условия за счет средств материнского капитала. 1440 семей потратили 721 млн рублей на прямую покупку жилья без кредитов. Еще 3500 семей оплатили кредиты в банках на общую сумму свыше 2,1 млрд рублей.

Покупка жилья – одно из самых популярных направлений использования материнского капитала. Семьи могут вступить в кооператив или взять кредит, а также потратить деньги на оплату строительных работ и покупку необходимых материалов.

Потратить деньги на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку исполнится три года. Исключением является погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке. А вот оплатить сертификатом маткапитала ремонт в квартире не получится – такая статья расходов законодательством не предусмотрена.