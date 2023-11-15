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Где в Туле 16 ноября отключат электроэнергию

Где в Туле 16 ноября отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

  • ул. Халтурина, 11, 13,
  • ул. Гоголевская, 73, 81,
  • ул. Смидович, 16, 18, 20-а,
  • ул. Фестивальная, 17-77 (нечётн.), 57-а,
  • 1-й Фестивальный пр-д, 1-27 (нечётн.), 31-а, 33-а, 37-а, 39-а, 41-а,
  • 2-й Фестивальный пр-д, 2-24 (чётн.),
  • ул. Советская, 77, 82,
  • ул. Пионерская 17-35 (нечётн.), 14-50 (чётн.), 1-а, 18-а, 33-а, 35-а,
  • ул. Оборонная 2-22 (чёт), 9-а, 10-а,
  • ул. Войкова, 1-б, 4, 4-а, 5, 5/1, 6, 7, 9-а, 9-б, 24, 24-а, 26,
  • ул. Староникитская, 10, 10-а, 73, 73-д,
  • Хлебная пл., 4,
  • ул. Калинина, 26 к. 4, 22, 22 к. 1, 22 к. 2, 26 к. 1, 24 к. 2, 26 к. 2, 24 к. 3,
  • п. Южный: ул. Шахтёрская, 10-28 (чётн.),
  • ул. Лесная, 3-7 (нечётн.), 8, 10-б.
вчера, в 21:48 +2
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