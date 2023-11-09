В Туле прошли соревнования спецназа по пилотированию БПЛА: фоторепортаж

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Губернатор Алексей Дюмин посетил соревнования по пилотированию БПЛА среди специальных подразделений «Тульский рубеж», организованные Центром беспилотных систем, который был создан по его поручению.

В ЦБС готовят операторов подразделений Минобороны РФ и других силовых структур, принимающих участие в спецоперации. Занятия проводят инструкторы с боевым опытом. За год в Центре прошли обучение более 350 операторов.

На площадке соревнований собрались как операторы, так и разработчики БПЛА. Операторы смогут обменяться опытом боевого применения беспилотников и изучить перспективные разработки в этой сфере, а конструкторы – уточнить требуемые технические характеристики.

Алексей Дюмин обратил внимание на то, что в современных условиях беспилотники стали одним из основных видов вооружения: они применяются для разведки, наблюдения, корректировки огня, уничтожения техники и живой силы противника. Навыкам работы с беспилотниками следует обучать всех военнослужащих, участвующих в СВО.

– Грамотное использование БПЛА даёт превосходство на поле боя, позволяет детально планировать операции и в итоге – сохранять жизни наших бойцов, – подчеркнул глава Тульской области. – Эффективность недорогих ударных беспилотников сопоставима с воздействием дорогостоящих систем высокоточного оружия. Нужно наращивать компетенции в сфере применения БПЛА. Здесь собрались и те, кто применяет БПЛА в зоне СВО, и производители, которым важна обратная связь для улучшения тактико-технических характеристик своих изделий. Необходимо понимать, что эту работу ведет и противник. Мы должны быть на шаг впереди.

Губернатор осмотрел образцы БПЛА, задействованные на соревнованиях. Участники продемонстрировали навыки управления БПЛА в условиях, приближенных к боевым. Они показали слаженность командных действий и точность поражения цели, а также умение управлять беспилотниками в условиях стресса и больших физических нагрузок. На выставке были представлены новейшие образцы БПЛА, в том числе сконструированные в Тульской области, а также перспективные разработки.