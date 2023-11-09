С начала года в Тульской области из-за выезда на встречку погибли 38 человек

Фото УГИБДД по Тульской области

За 10 месяцев текущего года на дорогах Тульской области по вине водителей из-за выезда на полосу встречного движения произошло 136 ДТП, в которых 38 человек погибли, 222 получили ранения. Статистику озвучила региональная Госавтоинспекция.

Ведомство напомнило, что обгон запрещается выполнять в случаях, если:

Транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия. Транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево. Водитель понимает, что после окончания обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу. Транспортное средство, следующее за вашим, начало обгон.

Также обгон запрещается:

На регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной. На пешеходных переходах. На железнодорожных переездах и ближе, чем за 100 метров перед ними. На мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях. В конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью.

В соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ выезд в нарушение ПДД на встречку влечет наложение штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев. Повторное нарушение влечет лишение права управления на 1 год.