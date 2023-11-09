С начала года в Тульской области из-за выезда на встречку погибли 38 человек

За 10 месяцев текущего года на дорогах Тульской области по вине водителей из-за выезда на полосу встречного движения произошло 136 ДТП, в которых 38 человек погибли, 222 получили ранения. Статистику озвучила региональная Госавтоинспекция.
Ведомство напомнило, что обгон запрещается выполнять в случаях, если:
- Транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия.
- Транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево.
- Водитель понимает, что после окончания обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу.
- Транспортное средство, следующее за вашим, начало обгон.
Также обгон запрещается:
- На регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной.
- На пешеходных переходах.
- На железнодорожных переездах и ближе, чем за 100 метров перед ними.
- На мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях.
- В конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью.
В соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ выезд в нарушение ПДД на встречку влечет наложение штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев. Повторное нарушение влечет лишение права управления на 1 год.