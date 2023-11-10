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Погода в Туле 10 ноября: без осадков и до 8 градусов выше нуля
Фото из архива Myslo

Погода в Туле 10 ноября: без осадков и до 8 градусов выше нуля

Синоптики прогнозируют пониженное атмосферное давление.

В пятницу в регионе сохранится облачность с прояснениями. Осадков не предвидится. Ветер западной четверти, до 10 метров в секунду.

Температура ночью — от нуля до +5 градусов, днём — от +3 до +8. Атмосферное давление — 740-745 мм рт. ст.

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