Как украсили центр Тулы ко Дню народного единства

Фото пресс-службы администрации Тулы

В канун праздника на улицах города появились флаговые конструкции, арт-объекты, тематические баннеры. Об этом сообщили в администрации Тулы.

Так, арт-объекты «Горжусь Россией» установлены на площади Ленина, Казанской набережной и у памятника В.Ф. Рудневу.

– На пл. Победы, пл. Ленина, пл. Восстания, у памятника «Катюше», на пл. имени 50-й Армии, у Тульского главпочтамта, Тульского академического театра драмы, на ул. Лейтейзена, у памятника В.Ф. Рудневу, в сквере «Тульское чаепитие», у Музея оружия, Городского концертного зала, Тульской областной детской библиотеки и Тульского государственного цирка установлены флаговые конструкции, – рассказали в пресс-службе города.

Тематические баннеры размещены на медиаэкранах, сити-форматах и на видеоэкранах в общественном транспорте.