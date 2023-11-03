Как перейти Кутузова? В частном секторе Пролетарского округа нет тротуара, а впереди – море

Виктор Дуганов живет на улице Коксовой в Туле. Эта маленькая улочка находится в частном секторе, перпендикулярно улице Кутузова.

Дорога среди частных домов там плоха, пройти можно только в сухую погоду. Но самая большая проблема — в отсутствии тротуара вдоль улицы Кутузова от Газовой до Епифанского шоссе. Узенькая дорожка в дождливый день заполнена водой, пройти можно разве что в резиновых сапогах.

Но даже если ее преодолеть, то перейти Кутузова не получится: именно в этом месте, на перекрестке Кутузова и Чаплыгина во время дождей разливается море.

— Сделали хорошую проезжую часть, остановки, а вот добраться до

них или перейти через ул. Кутузова для нас проблема, особенно в осеннюю и зимнюю пору. Помогите разобраться, должны ли нам сделать тротуар? — пишет наш читатель. — Четкого ответа от администрации мы так и не получили, нас просто перенаправили в другой отдел. На Кутузова прошел только что ремонт, но пешеходной дорожки у нас не появилось.

Ранее туляки написали в администрацию письмо с просьбой разъяснить, планируется ли у них обустройство тротуара по ул. Кутузова от Епифанского шоссе до ул. Газовой по стороне частного сектора. Однако им пришел ответ, что теруправление по Пролетарскому округу этим вопросом не занимается, мол, обращайтесь в управление транспорта и дорожного хозяйства.