В Киреевске вместо пустыря сделали новый сквер

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Для детей и взрослых была организована яркая праздничная программа.

Состоялось торжественное открытие «КиреевСКвера», который стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Для жителей Киреевска всех возрастов прошли показательные выступления скейтбордистов, мастер-классы по воркауту, а также концерт местных творческих коллективов. Все желающие могли поиграть в стритбол и шахматы, сделать яркие кадры в тематических фотозонах.

– Тульская область ежегодно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов. С 2018 года в нем победили 16 городов нашего региона. В этом году благоустраиваются пространства в Киреевске, Белеве, Ясногорске и Новомосковске, – отметил министр ЖКХ региона Олег Дючков.

Глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов поздравил земляков с открытием комфортного и современного общественного пространства, поблагодарил их за активность, а подрядную организацию – за высокое качество работ.

– Проект создавался при участии жителей и с учетом пожеланий молодежи. Для удобства мы сделали часть прилегающей к скверу улицы Толстого пешеходной, отремонтировали параллельные улицы. Благоустройство территории вокруг продолжится, – сказал Игорь Цховребов.

Сквер был разбит на пустыре площадью 3,1 га, оставшемся после сноса аварийных домов. Общая стоимость работ – более 174 млн рублей. В сквере предусмотрены три зоны: многофункциональная – с центральной аллеей, сценой с трибунами и кафе; активная – со спортивными и детскими площадками и «тихая зона» с беседкой и качелями.