Тульские спасатели передали луганским коллегам специальное оборудование

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Тульские пожарные и спасатели оказывают посильную помощь луганским коллегам. В подразделения чрезвычайного ведомства ЛНР при поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина было передано новое пожарно-техническое вооружение.

В Антраците начальник ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Павлов вручил спасателям и огнеборцам новое пожарно-техническое вооружение, аварийно-спасательные инструменты, аптечки, рации, бронежилеты и шлемы.

Выбор тульских спасателей не случайно пал на Антрацит – именно в этом городе родился их коллега, который 12 лет прослужил в ПСЧ № 52. В октябре прошлого года он добровольцем отправился в зону СВО и погиб при выполнении боевой задачи.