Тульский «Арсенал» вничью сыграл с «Аланией»

Фото из архива Myslo

Грозном. Туляки вышли на поле следующим составом: Кокарев, Ботака, Большаков, Попов, Суханов, Кайнов, Яковлев, Левин, Туре, Гелоян, Джонатан.

На 18-й минуте встречи Попов схлопотал «горчичник». Спустя семь минут Джонатан открыл счёт, забив свой десятый мяч в составе «Арсенала». Первый тайм завершился со счётом 0:1 в пользу тульского клуба.

Во второй части игры вместо Туре вышел Барков. На 54-й минуте туляки пропустили – 1:1. У «Арсенала» было несколько голевых моментов, но вырваться вперёд так и не удалось. Четыре дополнительные минуты не изменили счёт игры – встреча завершилась ничьёй.