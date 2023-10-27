  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульский «Арсенал» вничью сыграл с «Аланией» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульский «Арсенал» вничью сыграл с «Аланией»
Фото из архива Myslo

Тульский «Арсенал» вничью сыграл с «Аланией»

Единственный гол в ворота осетинского клуба забил Джонатан.

Грозном. Туляки вышли на поле следующим составом: Кокарев, Ботака, Большаков, Попов, Суханов, Кайнов, Яковлев, Левин, Туре, Гелоян, Джонатан.

На 18-й минуте встречи Попов схлопотал «горчичник». Спустя семь минут Джонатан открыл счёт, забив свой десятый мяч в составе «Арсенала». Первый тайм завершился со счётом 0:1 в пользу тульского клуба.

Во второй части игры вместо Туре вышел Барков. На 54-й минуте туляки пропустили – 1:1. У «Арсенала» было несколько голевых моментов, но вырваться вперёд так и не удалось. Четыре дополнительные минуты не изменили счёт игры – встреча завершилась ничьёй.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Фотограф:
сегодня, в 18:30 0
Другие статьи по темам
Событие
Арсеналтульский Арсеналматч Арсенал - Аланияничья
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жительница Донского отсудила у продавца деньги за некачественную куртку
Жительница Донского отсудила у продавца деньги за некачественную куртку
«Мисти Парк» в Туле объявляет о 25% скидке на посещение парка развлечений для детей из семей участников СВО
«Мисти Парк» в Туле объявляет о 25% скидке на посещение парка развлечений для детей из семей участников СВО
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.