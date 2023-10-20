Главный невролог расскажет тулякам, кому грозит инсульт

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Можно будет задать врачу вопросы.

25 октября в 12.00 в прямом эфире в группе «ВКонтакте» на вопросы жителей ответит заведующий неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения регионального сосудистого центра Тульской областной больницы, главный внештатный специалист невролог регионального минздрава Алексей Черкашин.

Врач расскажет:

как избежать инсульта;

какова профилактика проблем с мозговым кровообращением;

кто находится в группе риска.

Вопросы врачу можно отправить сообщениями в группе минздрава или задать в ходе прямой трансляции.

Прямой эфир проходит в рамках Всемирного дня борьбы с борьбы с инсультом. Врачи отмечают, что инсульт входит в число основных причин смерти, причем случиться он может и у людей молодого возраста.