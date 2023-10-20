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Главный невролог расскажет тулякам, кому грозит инсульт
Фото: Freepik.

Главный невролог расскажет тулякам, кому грозит инсульт

Можно будет задать врачу вопросы.

25 октября в 12.00 в прямом эфире в группе «ВКонтакте» на вопросы жителей ответит заведующий неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения регионального сосудистого центра Тульской областной больницы, главный внештатный специалист невролог регионального минздрава Алексей Черкашин.

Врач расскажет:

  • как избежать инсульта;
  • какова профилактика проблем с мозговым кровообращением;
  • кто находится в группе риска.

Вопросы врачу можно отправить сообщениями в группе минздрава или задать в ходе прямой трансляции.

Прямой эфир проходит в рамках Всемирного дня борьбы с борьбы с инсультом. Врачи отмечают, что инсульт входит в число основных причин смерти, причем случиться он может и у людей молодого возраста.

сегодня, в 16:20 +1
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