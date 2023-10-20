Главный невролог расскажет тулякам, кому грозит инсульт

25 октября в 12.00 в прямом эфире в группе «ВКонтакте» на вопросы жителей ответит заведующий неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения регионального сосудистого центра Тульской областной больницы, главный внештатный специалист невролог регионального минздрава Алексей Черкашин.
Врач расскажет:
- как избежать инсульта;
- какова профилактика проблем с мозговым кровообращением;
- кто находится в группе риска.
Вопросы врачу можно отправить сообщениями в группе минздрава или задать в ходе прямой трансляции.
Прямой эфир проходит в рамках Всемирного дня борьбы с борьбы с инсультом. Врачи отмечают, что инсульт входит в число основных причин смерти, причем случиться он может и у людей молодого возраста.