Прокуратура нашла нарушения на спортивных и детских площадках тульских школ

Надзорные мероприятия были проведены совместно с инспекцией по госнадзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Проверяющие посетили детские и спортивные площадки, расположенные на территории Центра образования № 34 им. Героя Советского Союза Н. Д. Захарова, Центра образования Тульской области и Центра образования № 27.

Выяснилось, что их состояние не соответствует требованиям безопасности – ударопоглощающее покрытие либо сильно повреждено, либо вообще отсутствует, на элементах имеются выступающие болты, частично отсутствуют крепления, фундамент под тренажёрами частично разбит.

Помимо этого, не установлены информационные таблички, содержащие сведения об ответственной организации и правилах безопасности. Для защиты прав детей прокуратурой будет принят исчерпывающий комплекс всех необходимых мер.