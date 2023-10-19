На 99-м году жизни скончался Почётный гражданин Тулы Михаил Свинтицкий

Фото из архива Myslo

В годы Великой Отечественной войны Михаил Андреевич был командиром танка, а затем более 50 лет проработал в строительной отрасли.

В четверг, 19 октября, на 99-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города-героя Тулы Михаил Андреевич Свинтицкий.

Губернатор Алексей Дюмин выразил соболезнования его родным и близким:

– Ушел из жизни истинный патриот, мужественный, отзывчивый человек. В годы Великой Отечественной войны Михаил Андреевич самоотверженно сражался за Родину. Его боевые заслуги отмечены высокими государственными наградами. После войны более 50 лет работал в строительной отрасли. Его биография – достойный пример для последующих поколений. Светлую память о Михаиле Андреевиче мы сохраним в наших сердцах, – сказал глава региона.

Редакция Myslo выражает искренние соболезнования семье и друзьям Михаила Андреевича.