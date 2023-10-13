Алексей Дюмин передал десантникам тульские беспилотники

Десантники получили порядка 40 наименований специального оборудования и технических средств, в том числе беспилотники, произведенные в Тульской области.

– Мы выполняем задачу по изготовлению отечественных БПЛА, поставленную президентом Владимиром Путиным. На смену импортной продукции приходит все больше российских разработок. Сегодня мы передаем нашим военнослужащим средства связи, экипировку, большое количество беспилотных летательных аппаратов. Все это очень нужно на передовой.

Мы активно развиваем отрасль БПЛА. В начале года создали Центр беспилотных систем, который подготовил уже более трехсот операторов. Создаем все условия для разработчиков БПЛА, выпускаем собственные изделия. Часть переданных сегодня аппаратов – тульского производства, – сказал Алексей Дюмин.

По его поручению представители регионального правительства поддерживают связь с командирами подразделений, где служат туляки, выезжают в места их дислокации и доставляют все необходимое по заявкам бойцов.

Губернатор подчеркнул, что правительство региона, представители бизнеса и неравнодушные жители Тульской области постоянно оказывают поддержку военнослужащим с первых дней СВО и поблагодарил всех туляков за помощь.