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Тульским учителям вручили ведомственные и региональные награды
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Тульским учителям вручили ведомственные и региональные награды

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом.

5 октября в филармонии состоялось торжественное собрание, посвященное Дню учителя. В этом году праздник проходит в рамках Большой учительской недели — ключевого мероприятия Года педагога и наставника. Она стартовала 2 октября в Туле с подведения итогов Всероссийского конкурса «Мастер года». В этот день министр просвещения РФ Сергей Кравцов наградил победителей.

От имени губернатора Алексея Дюмина к педагогам обратился его первый заместитель Дмитрий Миляев. Он зачитал адрес главы региона, в котором, в частности, говорится:

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— У вас уникальная работа — одна из самых важных и ответственных. Вы не только передаете детям знания, но и учите их критически мыслить, отличать добро от зла, воспитываете в них милосердие, уважение к старшим и любовь к Родине.

В Тульской области почти 20 тысяч представителей вашей благородной профессии. Правительство региона старается использовать все возможности, чтобы создать для вас максимально комфортные условия работы.

Сейчас у нас действует целая система мер поддержки педагогов, и мы обязательно продолжим ее совершенствовать. Признание учительского труда должно стать мощным стимулом для развития всего педагогического корпуса.

Спасибо вам за тяжелый труд, за то, что отдаете ученикам частицу своей души. Особая благодарность — ветеранам профессии и педагогическим династиям, которых у нас более 120.

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Дмитрий Миляев вручил работникам образования ведомственные и региональные награды, а также от имени губернатора поздравил представителей педагогических династий Мельниковых (общий педагогический стаж — 995 лет, 36 педагогов в династии), Тихоновых-Зюзиных (437 лет, 17 педагогов) и Бариновых-Гигиревых (206 лет, 7 педагогов).

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Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом.

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