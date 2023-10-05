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В Тульской области мужчина чудом выжил в жутком ДТП

В Тульской области мужчина чудом выжил в жутком ДТП

По данным Госавтоинспекции, пострадавшему лишь оказывали медпомощь, а госпитализация не потребовалась.

В ночь на 4 октября в Заокском районе произошло серьезное ДТП. На 122-м км автодороги М-2 «Крым» (напротив коттеджного поселка Новиково) столкнулись следовавшие в попутном направлении грузовая ГАЗель и Lada Largus. После удара последний врезался в барьерное ограждение.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате автоаварии пострадал 33-летний водитель легковушки. Несмотря на жуткие повреждения авто, мужчине не потребовалась госпитализация — обошлось оказанием медицинской помощи. 43-летний водитель ГАЗели не пострадал.
 

Сергей Стариков
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Автор:
сегодня, в 14:25 +1
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Место
Тульская областьЗаокский район

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