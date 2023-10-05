Сколько должны зарабатывать учителя по мнению туляков: результаты опроса

31% жителей Тулы хотели бы, чтобы учителя зарабатывали от 50 до 80 тысяч рублей в месяц. 26% опрошенных назвали достойной зарплату в 80—100 тысяч рублей. 16% уверены, что педагоги школ должны получать от 100 до 150 тысяч рублей в месяц, работая на 1 ставку, сообщает портал SuperJob.
Таким образом, средняя величина зарплаты учителей, которую
россияне назвали достойной, составляет 92 тысячи рублей в месяц.
Мужские оценки достойной зарплаты выше женских: 93 и 90 тысяч рублей
соответственно. Горожане до 35 лет считают достойной сумму в 90 тысяч рублей, а те, кто старше, — 93 тысячи.