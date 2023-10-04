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В Пролетарском районе Тулы временно отключат светофор

В Пролетарском районе Тулы временно отключат светофор

Об этом сообщает Telegram-канал «Compas_71 Едем по Туле».

В четверг, 5 октября, с 9.00 до 16.00 будет обесточен светофор, расположенный на пересечении улиц Кутузова и Шухова.

Водителей просят быть особенно внимательными на этом участке и руководствоваться требованиями дорожных знаков.

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