В Пролетарском районе Тулы временно отключат светофор

Об этом сообщает Telegram-канал «Compas_71 Едем по Туле».

В четверг, 5 октября, с 9.00 до 16.00 будет обесточен светофор, расположенный на пересечении улиц Кутузова и Шухова.

Водителей просят быть особенно внимательными на этом участке и руководствоваться требованиями дорожных знаков.