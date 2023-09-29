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Почти 100 молодых специалистов пополнили штат Центра медицины катастроф Тульской области
Фото Центра медицины катастроф Тульской области

Почти 100 молодых специалистов пополнили штат Центра медицины катастроф Тульской области

Они получили удостоверения сотрудника Центра.

В этом году штат Центра медицины катастроф Тульской области пополнили четыре врача и 92 медработника среднего звена. Накануне они прошли торжественное посвящение в профессию.

— Вы выбрали своей профессией ответственный и важный труд по защите жизни и здоровья жителей Тульской области и влились в один из самых больших медицинских коллективов региона. Желаю вам постоянно развиваться, следовать советам опытных наставников, самоотверженно исполнять свой профессиональный долг, — сказал заместитель главного врача по скорой медицинской помощи Сергей Илюхин.

С поздравлениями и творческими номерами выступили студенты колледжа искусств.

Как сообщает минздрав Тульской области, штат Центра медицины катастроф ежегодно пополняют молодые специалисты. Планомерно обновляется автопарк скорой помощи, закупается новое современное оборудование, ведутся ремонтные работы на подстанциях. Действуют меры поддержки для медработников и водителей бригад скорой помощи.

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