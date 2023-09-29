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Каждый третий житель ЦФО хранит деньги на вкладе или накопительном счете
Фото: freepik.com

Каждый третий житель ЦФО хранит деньги на вкладе или накопительном счете

Отношение жителей ЦФО к инвестициям и предпочтениям в них выяснили специалисты ВТБ Мои Инвестиции и банка «Открытие», проведя опрос в сентябре.

Треть опрошенных сообщили, что хранят деньги на банковских вкладах и накопительных счетах, половина предпочитает сберегать наличными в рублях, 11% покупают ценные бумаги российских компаний. А 17% респондентов не сберегают и не инвестируют, считая, что жить надо здесь и сейчас.

Как показало исследование, жители ЦФО не готовы расстаться с деньгами на долгий срок. Треть вкладывает средства на три-шесть месяцев (32%), четверть – от 6 месяцев до 1 года (26%), еще четверть – от 1 года до 3 лет. Преобладающие цели инвестиций и накоплений: создание подушки безопасности (33%), увеличение доходов в будущем (27%), улучшение качества жизни сегодня (23%), крупные покупки и ремонт (16%). На образование детей и ипотеку откладывают по 10% опрошенных, на автомобиль – 9%. При этом только треть жителей ЦФО, участвовавших в опросе, не имеют никакого дохода от вкладов или инвестиций. 39% опрошенных получают 10% своего ежемесячного дохода от вложенных денег, 17% респондентов – 10-30% дохода, 9% – от трети до половины ежемесячного дохода и только у 1% счастливчиков половина ежемесячного содержания составляет пассивный доход.

– Все больше россиян видят во вложениях в ценные бумаги способ увеличения «подушки безопасности» и повышения качества жизни в будущем. Позитивно, что люди начали активнее вкладывать и инвестировать в последние два года. Это говорит в том числе о росте доверия к фондовому рынку, что будет способствовать укреплению российской экономики в целом, – прокомментировал результаты исследования руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

Среди факторов, удерживающих от инвестиций, люди назвали неопределенность экономической ситуации (34%), отсутствие гарантированной доходности и большие риски (по 32%), а также сложность финансовых продуктов (25%).

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