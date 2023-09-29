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Никому не помешавшего водителя Renault Kaptur оштрафовали за езду по встречке

Никому не помешавшего водителя Renault Kaptur оштрафовали за езду по встречке

Еще одному фигуранту нашей традиционной рубрики пришлось пообщаться с УГИБДД.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции провели административное расследование по нашей публикации «В Туле водитель Renault Kaptur никому не помешал на встречной полосе». Нарушивший ПДД водитель установлен и привлечен к ответственности.

«В Октябрьском поселке города Тулы водитель автомобиля Renault Kaptur совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, в нарушение линии горизонтальной разметки 1.1. В отношении виновника вынесено постановление по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ „Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления“. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей», — сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции. 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
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Автор:
сегодня, в 12:15 0
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