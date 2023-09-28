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День открытых дверей в онкодиспансере: тулячки смогут пройти маммографию и УЗИ молочных желез
Фото из архива Myslo

День открытых дверей в онкодиспансере: тулячки смогут пройти маммографию и УЗИ молочных желез

Прием по предварительной записи.

30 сентября с 8.00 до 14.00 в поликлинике Тульского областного клинического онкологического диспансера на улице Плеханова, 201-а пройдет день открытый дверей. Он посвящен Дню борьбы с раком молочной железы и проводится в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Жительницы смогут получить консультацию онколога и гинеколога, по показаниям выполнить маммографию, УЗИ молочных желез, жидкостную цитологию.

Как сообщает минздрав Тульской области, прием по предварительной записи по телефону: 8 (4872) 33-81-41. При себе иметь паспорт, полис, СНИЛС.

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