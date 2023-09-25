  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области уровень безработицы за год снизился до 2,5% - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области уровень безработицы за год снизился до 2,5%
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Тульской области уровень безработицы за год снизился до 2,5%

Такие цифры были озвучены на оперативном совещании в региональном правительстве.

Губернатор Алексей Дюмин отметил, что в Тульской области, как и в целом по стране, рекордно низкий показатель уровня безработицы. Но в отдельных отраслях есть дефицит трудовых ресурсов.

Заместитель председателя правительства региона Дмитрий Марков доложил, что уровень безработицы за год снизился с 3,6% до 2,5%, а численность безработных – с 28500 до 20300 человек. По этому показателю Тульская область занимает 3-е место в ЦФО. Численность занятых жителей региона – более 778 тысяч человек.

В этом году не было массовых сокращений, снижается число работников, находящихся в режиме неполной занятости: на 15 предприятиях трудятся 509 таких сотрудников (в начале года было 740 человек на 22 предприятиях). В Тульской области открыто более 35 тысяч вакансий – в 14 раз больше, чем соискателей.

– Приоритетная задача региона – привлечь в экономику квалифицированные кадры, в том числе за счет переобучения и повышения квалификации. Основная проблема рынка труда – дисбаланс спроса и предложения. По вакансиям основной запрос предъявлен на квалифицированных рабочих, а в структуре безработных самая массовая группа – неквалифицированные рабочие, – подчеркнул Дмитрий Марков.

Благодаря открытым отборам и стажировкам органы занятости трудоустроили более 7000 туляков. Более 1600 соискателей прошли переобучение, 75% из них уже нашли работу. Долги по зарплате на 120,8 млн рублей имеют 25 организаций. Бюджетных среди нет, большинство – банкроты.

Реализуется проект по комплексной реабилитации ветеранов СВО: им помогают в социальной и психологической адаптации, профориентации, получении новой профессии и трудоустройстве. ПО нацпроекту «Демография» проходят обучение многодетные супруги участников СВО. Алексей Дюмин обратил особое внимание, что комплексная помощь должна оказываться каждой семье, в которой есть участники и ветераны СВО.

Заместитель председателя правительства области Григорий Лаврухин рассказал о работе Штаба по обеспечению кадрами предприятий оборонно-промышленного комплекса. На постоянном контроле – кадровая ситуация на 21 ключевом оборонном предприятии. Проводятся ярмарки вакансий, совершенствуются подготовка и обучение кадров, при необходимости продлевается время работы детских садов и транспорта. За время работы Штаба на предприятия ОПК трудоустроены порядка 11 тысяч человек.

Кадровый вопрос на предприятиях радиоэлектронной отрасли и отрасли производства боеприпасов находится на особом контроле у главы государства Владимира Путина. В Тульской области в этом году по радиоэлектронике трудоустроены 1025 человек, в сфере производства боеприпасов – 341. Губернатор поручил Дмитрию Маркову и Григорию Лаврухину продолжить мониторинг ситуации на рынке труда и уделить пристальное внимание оборонно-промышленному комплексу.

– Нужно выяснить, в каких сферах ощущается нехватка кадров и совместно с руководителями по отраслям вырабатывать комплексные меры по заполнению вакансий, – отметил Алексей Дюмин.?

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 22:27 +1
Другие статьи по темам
Событие
Правительство Тульской областиоперативное совещаниебезработицарынок трудавакансии
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле не будет света 26 сентября
Где в Туле не будет света 26 сентября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.