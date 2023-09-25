В Тульской области уровень безработицы за год снизился до 2,5%

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Такие цифры были озвучены на оперативном совещании в региональном правительстве.

Губернатор Алексей Дюмин отметил, что в Тульской области, как и в целом по стране, рекордно низкий показатель уровня безработицы. Но в отдельных отраслях есть дефицит трудовых ресурсов.

Заместитель председателя правительства региона Дмитрий Марков доложил, что уровень безработицы за год снизился с 3,6% до 2,5%, а численность безработных – с 28500 до 20300 человек. По этому показателю Тульская область занимает 3-е место в ЦФО. Численность занятых жителей региона – более 778 тысяч человек.

В этом году не было массовых сокращений, снижается число работников, находящихся в режиме неполной занятости: на 15 предприятиях трудятся 509 таких сотрудников (в начале года было 740 человек на 22 предприятиях). В Тульской области открыто более 35 тысяч вакансий – в 14 раз больше, чем соискателей.

– Приоритетная задача региона – привлечь в экономику квалифицированные кадры, в том числе за счет переобучения и повышения квалификации. Основная проблема рынка труда – дисбаланс спроса и предложения. По вакансиям основной запрос предъявлен на квалифицированных рабочих, а в структуре безработных самая массовая группа – неквалифицированные рабочие, – подчеркнул Дмитрий Марков.

Благодаря открытым отборам и стажировкам органы занятости трудоустроили более 7000 туляков. Более 1600 соискателей прошли переобучение, 75% из них уже нашли работу. Долги по зарплате на 120,8 млн рублей имеют 25 организаций. Бюджетных среди нет, большинство – банкроты.

Реализуется проект по комплексной реабилитации ветеранов СВО: им помогают в социальной и психологической адаптации, профориентации, получении новой профессии и трудоустройстве. ПО нацпроекту «Демография» проходят обучение многодетные супруги участников СВО. Алексей Дюмин обратил особое внимание, что комплексная помощь должна оказываться каждой семье, в которой есть участники и ветераны СВО.

Заместитель председателя правительства области Григорий Лаврухин рассказал о работе Штаба по обеспечению кадрами предприятий оборонно-промышленного комплекса. На постоянном контроле – кадровая ситуация на 21 ключевом оборонном предприятии. Проводятся ярмарки вакансий, совершенствуются подготовка и обучение кадров, при необходимости продлевается время работы детских садов и транспорта. За время работы Штаба на предприятия ОПК трудоустроены порядка 11 тысяч человек.

Кадровый вопрос на предприятиях радиоэлектронной отрасли и отрасли производства боеприпасов находится на особом контроле у главы государства Владимира Путина. В Тульской области в этом году по радиоэлектронике трудоустроены 1025 человек, в сфере производства боеприпасов – 341. Губернатор поручил Дмитрию Маркову и Григорию Лаврухину продолжить мониторинг ситуации на рынке труда и уделить пристальное внимание оборонно-промышленному комплексу.

– Нужно выяснить, в каких сферах ощущается нехватка кадров и совместно с руководителями по отраслям вырабатывать комплексные меры по заполнению вакансий, – отметил Алексей Дюмин.?