  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Где в Туле не будет света 26 сентября - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Где в Туле не будет света 26 сентября

Где в Туле не будет света 26 сентября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • ул. М. Горького, 12-а,
  • ул. Комсомольская, 78,
  • ул. Бундурина, 43,
  • ул. Волкова, 9-а, 11, 11-а,
  • ул. Октябрьская, 22,
  • ул. Литейная, 8, 10, 12, 12-а,
  • ул. Демидовская, 43, 49,
  • ул. М. Гончары, 1, 2, 3, 5, 5-а, 6, 6-а, 6-б, 7, 8, 8-а, 12,
  • ул. Пузакова, 148-156 (чётн.), 150-а, 150-б, 152-а, 158-в,
  • ул. Первомайская, 3,
  • ул. Марата, 47,
  • ул. Ложевая, 124,
  • ул. Плеханова, 92,
  • ул. Чекалина, 4-10 (чётн.), 3-7 (нечётн.),
  • ул. О. Кошевого 3-17 (нечётн.), 4-14 (чётн.), 5-а, 13-а,
  • пер. Отбойный, 39, 40,
  • пер. Циолковского, 6, 7, 8,
  • ул. Горняцкая 3-11 (нечётн.), 4-10 (чётн.), 6-а,
  • пер. Агеева, 2-10 (чётн.), 3-9 (нечётн.),
  • ул. Н. Руднева, 5, 7,
  • пер. Врубовой, 1-41-а, 2-46 (чётн.),
  • пер. О. Кошевого, 2-20 (чётн.), 3-13 (нечётн.),
  • п. Менделеевский: ул. Л. Толстого, 1-9,
  • ул. М. Горького, 11, 13,
  • ул. Ленина, 2-14 (чётн.), 1-13 (нечётн.), 15-а, 18-а, 18-б, 19, 20-а, 21-а,
  • ул. Пионерская, 8-17, 8-б, 10-а,
  • ул. Трудовая, 44,
  • ул. Шоссейная,
  • ул. Фестивальная,
  • ул. Советская, 3,
  • СНТ «Изыскатель»,
  • СНТ «Тулавтодор».
сегодня, в 21:53 +3
Другие статьи по темам
Событие
плановые отключения электричествагде в Туле отключат электричествоотключение электроэнергии
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области уровень безработицы за год снизился до 2,5%
В Тульской области уровень безработицы за год снизился до 2,5%
В Тульской области от гриппа привились больше 246 тысяч человек
В Тульской области от гриппа привились больше 246 тысяч человек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.