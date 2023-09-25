Где в Туле не будет света 26 сентября

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:
- ул. М. Горького, 12-а,
- ул. Комсомольская, 78,
- ул. Бундурина, 43,
- ул. Волкова, 9-а, 11, 11-а,
- ул. Октябрьская, 22,
- ул. Литейная, 8, 10, 12, 12-а,
- ул. Демидовская, 43, 49,
- ул. М. Гончары, 1, 2, 3, 5, 5-а, 6, 6-а, 6-б, 7, 8, 8-а, 12,
- ул. Пузакова, 148-156 (чётн.), 150-а, 150-б, 152-а, 158-в,
- ул. Первомайская, 3,
- ул. Марата, 47,
- ул. Ложевая, 124,
- ул. Плеханова, 92,
- ул. Чекалина, 4-10 (чётн.), 3-7 (нечётн.),
- ул. О. Кошевого 3-17 (нечётн.), 4-14 (чётн.), 5-а, 13-а,
- пер. Отбойный, 39, 40,
- пер. Циолковского, 6, 7, 8,
- ул. Горняцкая 3-11 (нечётн.), 4-10 (чётн.), 6-а,
- пер. Агеева, 2-10 (чётн.), 3-9 (нечётн.),
- ул. Н. Руднева, 5, 7,
- пер. Врубовой, 1-41-а, 2-46 (чётн.),
- пер. О. Кошевого, 2-20 (чётн.), 3-13 (нечётн.),
- п. Менделеевский: ул. Л. Толстого, 1-9,
- ул. М. Горького, 11, 13,
- ул. Ленина, 2-14 (чётн.), 1-13 (нечётн.), 15-а, 18-а, 18-б, 19, 20-а, 21-а,
- ул. Пионерская, 8-17, 8-б, 10-а,
- ул. Трудовая, 44,
- ул. Шоссейная,
- ул. Фестивальная,
- ул. Советская, 3,
- СНТ «Изыскатель»,
- СНТ «Тулавтодор».