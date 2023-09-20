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В Туле пройдет конференция «В IT и точка»

В Туле пройдет конференция «В IT и точка»

Участников ждут выступления лидеров рынка IT Тулы, открытая стенд-зона для гостей.

29 октября в Туле в творческом индустриальном кластере «Октава» пройдет масштабная конференция «В IT и точка». Мероприятие запланировано в 80 городах России. 

Что полезного для участников? 

  • Общение с ведущими специалистами и руководителями IT-компаний. 
  • Актуальная информация по вакансиям в IT для новичков и специалистов.
  • Какие специальности в IT наиболее востребованы.
  • Как стать частью сферы информационных технологий.
  • Какие специальности будут актуальны завтра, а какие будут востребованы и через 10 лет. 

Приглашаются все, кто работает или хочет работать в IT-сфере. Узнать подробности можно по ссылке

Масштабная конференция «В IT и точка»

29 октября 2023 года с 12.00.

Тула, Центральный переулок, 18, кластер «Октава».

Организатор мероприятия — «Компьютерная Академия TOP». 

Возрастное ограничение: 12+.

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