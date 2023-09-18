В больницах Тульской области ввели масочный режим

Фото Алексея Пирязева

Пока только в рекомендательной форме.

С сегодняшнего дня во всех медучреждениях Тульской области для посетителей и персонала введен масочный режим. Пока только в рекомендательной форме. Об этом на оперативном совещании в здании правительства рассказал министр здравоохранения региона Михаил Малишевский. Это связано с сезонной заболеваемостью ОРВИ, гриппом и коронавирусом.

Глава минздрава также напомнил, что в Тульской области 30 августа стартовала вакцинация против гриппа. Запланировано привить 677 762 человека, это позволит не допустить развития эпидемии.

В данный момент привито 180 163 человека. Наиболее активно прививочная кампания проходит в больницах и школах. До 1 декабря вакцинация будет завершена.