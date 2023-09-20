Тульский отряд «ЛизаАлерт» приглашает новичков в свои ряды

Если вы слышали про отряд «ЛизаАлерт», и хотели бы помогать волонтёрам искать пропавших людей, то это мероприятие – для вас. На встрече вы узнаете всё о работе отряда, о том, какие методы используют поисковики.

Волонтёры расскажут, как проходят поиски и как искать информацию о них, как одеться и что взять с собой, собираясь на лесной или городской выезд и многое другое.

Вводная лекция пройдёт в конференц-зале отеля «Азимут» (ул. Советская, д. 3) 25 сентября, в 19.00.

Вход свободный, но нужна предварительная регистрация. Все подробности можно уточнить по телефону: 8(999)782-56-95. Анкету для вступления в отряд ищите здесь.