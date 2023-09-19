С Днем оружейника!



Алексей Дюмин,

губернатор Тульской области, Герой России.

Уважаемые работники и ветераны оборонной промышленности Тульской области! Поздравляю вас с Днём оружейника!

Для тульской земли, которая по праву считается родиной отечественного оружия, это особый праздник. Более трёх веков тульские оружейники разрабатывают и производят новые виды вооружений, которые защищают нашу Родину.

Мы гордимся выдающимися оружейными мастерами, чьи имена знает весь мир. Это Токарев, Мосин, Шипунов, Денежкин, Ганичев, Стечкин, Грязев, Макаровец и многие другие. Сегодня славные традиции оборонщиков хранят Императорский Тульский оружейный завод, КБП, «СПЛАВ», «Стрела», Туламашзавод, Тулаточмаш и другие предприятия, которые удерживают лидирующие позиции в российском ОПК. Выпускают востребованную продукцию, в том числе высокоточное оружие, реактивные системы залпового огня, стрелковое и пушечное вооружение. Это особенно важно сейчас, когда наша страна проводит специальную военную операцию.

Спасибо вам за напряженный труд, преданность делу и самоотдачу!

Пусть ваши знания и умения, мастерство и упорство и впредь служат укреплению обороноспособности Отечества, помогают нашей армии побеждать любых врагов. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых достижений!



Николай Юрьевич Воробьев, председатель Тульской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Уважаемые работники и ветераны оборонно-промышленного

комплекса!

Примите от депутатов Тульской областной Думы поздравления с

профессиональным праздником!

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения многим поколениям

мастеров-оружейников, которые своим трудолюбием, талантом,

преданностью любимому делу укрепляли и укрепляют оборонную мощь

нашей Родины.

Тульский край знаменит выдающимися конструкторами, учеными,

инженерами, которые создали поистине уникальные образцы вооружения, не имеющие аналогов в мире. Потому наш город-герой по праву считается оружейной столицей России.

Сейчас работники оборонных предприятий региона активно внедряют

современные технологии, работают в усиленном режиме для

совершенствования военного потенциала и защиты нашего государства. Спасибо вам за самоотверженный, добросовестный труд на благо страны и всех ее жителей!

Желаю крепкого здоровья, бодрости духа и всего самого наилучшего!

Вячеслав Ковалев, управляющий директор АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова

Дорогие туляки! Уважаемые коллеги, работники и ветераны оборонно-промышленного комплекса Тульской области! Примите от имени коллектива КБП поздравления с нашим профессиональным праздником – Днём оружейника!

11 лет назад Тула как оружейная столица начала отсчет этому значимому для нас празднику! Он учрежден в честь выдающегося вклада создателей оружия в обеспечение защиты Отечества. Предприятия ОПК региона производят изделия с впечатляющими характеристиками, многие из которых уже стали известными во всём мире тульскими брендами.

Минули столетия, но не прервалась преемственность поколений, верность оружейному делу сохранилась в семьях туляков. Высокопрофессиональная работа коллективов оборонных предприятий региона – результат продуктивного освоения, накопленного за долгие годы уникального опыта предшественников, помноженного на инновации и современные технологии. Наследие наших учителей – плеяды выдающихся конструкторов и инженеров – это фундамент, на котором строятся сегодняшние успехи тульских оружейников.

Плоды труда оборонщиков удостаиваются высоких оценок от главного потребителя нашей продукции – воинов Российской армии, выполняющих задачи в рамках СВО. Для наших изделий это – экзамен, который с честью выдерживается. А возросшие объёмы производства – испытание для коллективов, которое они также достойно проходят.

От всей души от себя лично и от коллектива АО «КБП» желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в работе по укреплению обороноспособности Отечества.



Евгений Дронов,

генеральный директор АО «АК «Туламашзавод», Герой Труда РФ

Уважаемые туляки!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем оружейника!

Коллектив АО «АК «Туламашзавод» с гордостью продолжает исторические традиции предков, приумножает славу российского оружия. На предприятии трудятся тысячи высококвалифицированных специалистов, производя современное вооружение для российской армии, разрабатываются и внедряются самые передовые технологии, совершенствуется научно-исследовательская база. Уверен, что мощный интеллектуальный и технический потенциал отрасли, трудовые традиции и опыт, накопленный предшественниками, позволят и впредь укреплять военную мощь нашей Родины.

Мы справедливо гордимся оружием, многие образцы которого не имеют аналогов за рубежом. Для нас нет ничего почетнее и важнее, чем самоотверженный труд на благо любимого Отечества. Благодаря нам, нашим коллегам и партнерам Тула была и остается оружейной столицей России.

Желаю вам новых достижений, реализации намеченных планов, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть профессиональная хватка не слабеет, успех будет постоянным спутником, а любовь никогда не покинет ваши сердца.



Илья Курилов,

генеральный директор

ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»

Уважаемые туляки!

Поздравляю вас с одним из самых важных праздников нашей страны – Днем России. Наше отечество прошло многие этапы становления, и сейчас Россия – это страна с богатой культурой, сильной образовательной системой, передовой медициной и промышленным производством – страна которой мы гордимся. Несмотря на деструктивные действия наших геополитических оппонентов мы твердо стоим на ногах и в очередной раз доказываем всему миру свое величие и непоколебимость.

Россия – это в первую очередь люди – инженеры, рабочие, учителя, врачи, те, кто в силу возраста еще не определился с профессией или ушел на заслуженный отдых. Помимо высокого профессионализма наших соотечественников отличает ответственность, искренность, отзывчивость и доброта. Наша страна славна патриотами, готовыми поддерживать Россию даже в самые сложные моменты.

Поздравляю вас с праздником, пусть величие нашей державы множится, а жизнь людей становится комфортнее и благополучнее!