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В Тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей
Фото Алексея Пирязева

В Тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей

Необходима предварительная запись.

27 сентября с 8.00 до 15.00 в детском консультативно-диагностическом центре ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» состоится день открытых дверей.

Прием будут вести врачи-специалисты:

  • оториноларинголог,
  • аллерголог-иммунолог,
  • кардиолог,
  • невролог,
  • онколог,
  • офтальмолог,
  • нефролог,
  • гематолог,
  • травматолог-ортопед,
  • психиатр.

На прием с собой необходимо иметь следующие документы:

  • страховой медицинский полис ребенка;
  • СНИЛС;
  • свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
  • выписку из амбулаторной карты или амбулаторную карту;
  • результаты медицинских обследований (при наличии);
  • результаты анализов (при наличии).

Предварительная запись с 10.00 до 13.00 по телефону: 8 (4872) 48-50-05.

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