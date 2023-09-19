В Тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей

27 сентября с 8.00 до 15.00 в детском консультативно-диагностическом центре ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» состоится день открытых дверей.
Прием будут вести врачи-специалисты:
- оториноларинголог,
- аллерголог-иммунолог,
- кардиолог,
- невролог,
- онколог,
- офтальмолог,
- нефролог,
- гематолог,
- травматолог-ортопед,
- психиатр.
На прием с собой необходимо иметь следующие документы:
- страховой медицинский полис ребенка;
- СНИЛС;
- свидетельство о рождении или паспорт ребенка;
- выписку из амбулаторной карты или амбулаторную карту;
- результаты медицинских обследований (при наличии);
- результаты анализов (при наличии).
Предварительная запись с 10.00 до 13.00 по телефону: 8 (4872) 48-50-05.