В Тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей

Фото Алексея Пирязева

27 сентября с 8.00 до 15.00 в детском консультативно-диагностическом центре ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» состоится день открытых дверей.

Прием будут вести врачи-специалисты:

оториноларинголог,

аллерголог-иммунолог,

кардиолог,

невролог,

онколог,

офтальмолог,

нефролог,

гематолог,

травматолог-ортопед,

психиатр.

На прием с собой необходимо иметь следующие документы:

страховой медицинский полис ребенка;

СНИЛС;

свидетельство о рождении или паспорт ребенка;

выписку из амбулаторной карты или амбулаторную карту;

результаты медицинских обследований (при наличии);

результаты анализов (при наличии).

Предварительная запись с 10.00 до 13.00 по телефону: 8 (4872) 48-50-05.