В Туле две женщины попались на попытке сбыта героина и метадона

Фото из архива Myslo

В Туле утверждено обвинительное заключение в отношении 41-летней и 47-летней местных жительниц. Их обвиняют в крупном сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствием установлено, что женщины через мессенджер договорились с неустановленным лицом о сбыте наркотиков в крупном размере за денежное вознаграждение.

6 февраля 2023 года обвиняемые забрали оптовую партию героина и метадона весом 148 г на территории Московской области. Женщины спрятали наркотики в одежде, и на такси поехали в Тульскую область с целью сбыта. Нарушительниц закона поймали сотрудники полиции и изъяли запрещенные вещества.

Полицейские осмотрели телефон одной из соучастниц и нашли фотографии с местами тайников-закладок в Зареченском округе Тулы. В результате оперативно-розыскных мероприятий было изъято 3,21 г героина.

Уголовное дело в отношении женщин направлено в суд для рассмотрения по существу.