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Тулякам предлагают вахтовые вакансии с зарплатой до 300 000 рублей

Тулякам предлагают вахтовые вакансии с зарплатой до 300 000 рублей

Публикуем топ-10.

Аналитики hh.ru определили, какие вакансии с вахтовым методом работы за последний месяц в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми. Первое место в рейтинге занял установщик межкомнатных дверей.

Всего же за последний месяц в регионе открыто более 1000 вакансий работы вахтовым методом. Чаще всего это предложения из профобласти «Перевозки, логистика, склад, ВЭД», «Тяжелое машиностроение» и «Розничная торговля».

Рейтинг самых дорогих вакансий в Тульской области:

  1. Установщик межкомнатных дверей от 300 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/85162557
  2. Плотник-монтажник от 150 000 до 250 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/84813266
  3. Жиловщик мяса от 110 000 до 220 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/85622617
  4. Водитель ричтрака до 202 950 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/85945163
  5. Фрезеровщик от 200 200 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/86603310
  6. Сварщик полуавтомат от 195 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/86452118
  7. Сварщик от 172 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/85417296
  8. Электромонтажник от 155 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/85041737
  9. Кладовщик на склад (вахта) от 150 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/70927673
  10. Водитель манипулятора/манипуляторщик от 150 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/85250687
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