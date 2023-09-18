Тулякам предлагают вахтовые вакансии с зарплатой до 300 000 рублей

Аналитики hh.ru определили, какие вакансии с вахтовым методом работы за последний месяц в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми. Первое место в рейтинге занял установщик межкомнатных дверей.
Всего же за последний месяц в регионе открыто более 1000 вакансий работы вахтовым методом. Чаще всего это предложения из профобласти «Перевозки, логистика, склад, ВЭД», «Тяжелое машиностроение» и «Розничная торговля».
Рейтинг самых дорогих вакансий в Тульской области:
- Установщик межкомнатных дверей от 300 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/85162557
- Плотник-монтажник от 150 000 до 250 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/84813266
- Жиловщик мяса от 110 000 до 220 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/85622617
- Водитель ричтрака до 202 950 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/85945163
- Фрезеровщик от 200 200 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/86603310
- Сварщик полуавтомат от 195 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/86452118
- Сварщик от 172 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/85417296
- Электромонтажник от 155 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/85041737
- Кладовщик на склад (вахта) от 150 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/70927673
- Водитель манипулятора/манипуляторщик от 150 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/85250687