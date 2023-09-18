Тулякам предлагают вахтовые вакансии с зарплатой до 300 000 рублей

Аналитики hh.ru определили, какие вакансии с вахтовым методом работы за последний месяц в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми. Первое место в рейтинге занял установщик межкомнатных дверей.

Всего же за последний месяц в регионе открыто более 1000 вакансий работы вахтовым методом. Чаще всего это предложения из профобласти «Перевозки, логистика, склад, ВЭД», «Тяжелое машиностроение» и «Розничная торговля».

Рейтинг самых дорогих вакансий в Тульской области: