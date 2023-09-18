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Тульская область — в лидерах рейтинга регионов по приверженности ЗОЖ
Фото Алексея Пирязева

Тульская область — в лидерах рейтинга регионов по приверженности ЗОЖ

Наш регион занял восьмую строчку.

Эксперты РИА «Новости» подготовили рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни по состоянию на 2022 год. Для расчета проанализировали семь показателей, характеризующих различные сферы. К ним относятся: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом; потребление табачных изделий; продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе; количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.

Все абсолютные показатели рассчитывались на одного взрослого человека, проживающего в конкретном регионе.

Лидерами рейтинга стали регионы юга России. Три первые строчки занимают Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкарская Республика. 

Тульская область расположилась
на 8-м месте.

Топ-10 выглядит так:

  1. Чечня.
  2. Дагестан.
  3. Кабардино-Балкарская Республика.
  4. Республика Калмыкия.
  5. Республика Адыгея.
  6. Ульяновская область.
  7. Рязанская область.
  8. Тульская область.
  9. Республика Ингушетия.
  10. Саратовская область.

В аутсайдерах — Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Забайкальский край и Республика Хакасия. 

Полный рейтинг — по ссылке.

 

А вы придерживаетесь ЗОЖ? Занимаетесь спортом? Каким? Пишите в комментариях!

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Фотограф:
сегодня, в 10:08 0
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