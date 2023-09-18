Фото Алексея Пирязева

Эксперты РИА «Новости» подготовили рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни по состоянию на 2022 год. Для расчета проанализировали семь показателей, характеризующих различные сферы. К ним относятся: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом; потребление табачных изделий; продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе; количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.

Все абсолютные показатели рассчитывались на одного взрослого человека, проживающего в конкретном регионе.

Лидерами рейтинга стали регионы юга России. Три первые строчки занимают Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкарская Республика.

Тульская область расположилась

на 8-м месте.

Топ-10 выглядит так:

Чечня. Дагестан. Кабардино-Балкарская Республика. Республика Калмыкия. Республика Адыгея. Ульяновская область. Рязанская область. Тульская область. Республика Ингушетия. Саратовская область.

В аутсайдерах — Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Забайкальский край и Республика Хакасия.

Полный рейтинг — по ссылке.

А вы придерживаетесь ЗОЖ? Занимаетесь спортом? Каким? Пишите в комментариях!