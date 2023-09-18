Эксперты РИА «Новости» подготовили рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни по состоянию на 2022 год. Для расчета проанализировали семь показателей, характеризующих различные сферы. К ним относятся: доля населения, занимающегося физической культурой и спортом; потребление табачных изделий; продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе; количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда.
Все абсолютные показатели рассчитывались на одного взрослого человека, проживающего в конкретном регионе.
Лидерами рейтинга стали регионы юга России. Три первые строчки занимают Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкарская Республика.
Тульская область расположилась
на 8-м месте.
Топ-10 выглядит так:
- Чечня.
- Дагестан.
- Кабардино-Балкарская Республика.
- Республика Калмыкия.
- Республика Адыгея.
- Ульяновская область.
- Рязанская область.
- Тульская область.
- Республика Ингушетия.
- Саратовская область.
В аутсайдерах — Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Забайкальский край и Республика Хакасия.
Полный рейтинг — по ссылке.
А вы придерживаетесь ЗОЖ? Занимаетесь спортом? Каким? Пишите в комментариях!