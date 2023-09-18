Правительство Тульской области: «На федеральных АЗС нет дефицита топлива»

Министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков прокомментировал ситуацию с топливом. По его информации, на федеральных АЗС дефицита нет. Цены на них ниже, чем на частных.

Об этом министр сообщил во время оперативного совещания с губернатором Алексеем Дюминым.

На особом контроле правительства области обеспечение бензином скорой помощи, общественного транспорта, социальных такси. Главам администраций районов дали рекомендацию: в случае если муниципальный транспорт получает топливо на частных заправках, следует заключить контракты с федеральными сетевыми компаниями.

К слову, так выглядит динамика цен на топливо.