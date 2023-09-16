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На Казанской набережной проходит фестиваль-конкурс «PROтрадиции»
Фото пресс-службы администрации Тулы

На Казанской набережной проходит фестиваль-конкурс «PROтрадиции»

Концертная программа фестиваля продлится до 22.00.

На Казанской набережной для туляков и гостей города работают площадки фестиваля-конкурса «PROтрадиции». На них можно ознакомиться с работами мастеров-ремесленников, принять участие в мастер-классах, приобрести понравившиеся изделия.

На сцене проходят конкурсные выступления в направлениях «Народная сценическая культура» и «Традиционный фольклор». В 15.00 жюри начнет оценивать коллективы по направлениям «Хореографическое искусство», «Театральное искусство» и «Игра на гуслях».

Концертная программа фестиваля продлится до 22.00:

  • 16.00-18.00 – выступление Фольклорного центра (г. Москва);
  • 18.00-19.00 – концертная программа «V лучших народных традициях»;
  • 19.00-20.00 – выступление Народного вокально-инструментального ансамбля «Славянская песня» (Беларусь);
  • 20.00-21.00 – выступление этно-коллектива «Полынь Folk»;
  • 21.00-22.00 – выступление группы Runa Project.
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