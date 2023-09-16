На Казанской набережной проходит фестиваль-конкурс «PROтрадиции»

На Казанской набережной для туляков и гостей города работают площадки фестиваля-конкурса «PROтрадиции». На них можно ознакомиться с работами мастеров-ремесленников, принять участие в мастер-классах, приобрести понравившиеся изделия.
На сцене проходят конкурсные выступления в направлениях «Народная сценическая культура» и «Традиционный фольклор». В 15.00 жюри начнет оценивать коллективы по направлениям «Хореографическое искусство», «Театральное искусство» и «Игра на гуслях».
Концертная программа фестиваля продлится до 22.00:
- 16.00-18.00 – выступление Фольклорного центра (г. Москва);
- 18.00-19.00 – концертная программа «V лучших народных традициях»;
- 19.00-20.00 – выступление Народного вокально-инструментального ансамбля «Славянская песня» (Беларусь);
- 20.00-21.00 – выступление этно-коллектива «Полынь Folk»;
- 21.00-22.00 – выступление группы Runa Project.