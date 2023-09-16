На Казанской набережной проходит фестиваль-конкурс «PROтрадиции»

Фото пресс-службы администрации Тулы

На Казанской набережной для туляков и гостей города работают площадки фестиваля-конкурса «PROтрадиции». На них можно ознакомиться с работами мастеров-ремесленников, принять участие в мастер-классах, приобрести понравившиеся изделия.

На сцене проходят конкурсные выступления в направлениях «Народная сценическая культура» и «Традиционный фольклор». В 15.00 жюри начнет оценивать коллективы по направлениям «Хореографическое искусство», «Театральное искусство» и «Игра на гуслях».

Концертная программа фестиваля продлится до 22.00: