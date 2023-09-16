Во дворе на ул. Майской дебошир избил ногами по лицу мужчину и женщину: видео

Во дворе многоэтажки на ул. Майской ночью 16 сентября произошел конфликт, в котором сейчас разбирается полиция. Видео дебоша оказалось в распоряжении редакции Myslo.

По нашей информации, 36-летний мужчина избил 38-летнюю сестру своей жены. Все они проживают в одной квартире. Кто был вторым пострадавшим в этой драке, пока неизвестно.

Соседи рассказывают, что конфликты в семье происходят постоянно. Якобы мужчине мешает сестра супруги, и он выживает ее из квартиры. Якобы пострадавшая часто пишет заявления в полицию: ей то накидают мусор в суп, то не пускают на порог.

Как сообщили в региональной полиции, вызов зафиксирован в 1:39. Сейчас участковые проводят проверку по заявлению пострадавшей.