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Во дворе на ул. Майской дебошир избил ногами по лицу мужчину и женщину: видео

Во дворе на ул. Майской дебошир избил ногами по лицу мужчину и женщину: видео

Конфликт произошел минувшей ночью во дворе дома №1 по ул. Майской Пролетарского округа Тулы.

Во дворе многоэтажки на ул. Майской ночью 16 сентября произошел конфликт, в котором сейчас разбирается полиция. Видео дебоша оказалось в распоряжении редакции Myslo. 

 

По нашей информации, 36-летний мужчина избил 38-летнюю сестру своей жены. Все они проживают в одной квартире. Кто был вторым пострадавшим в этой драке, пока неизвестно.

Соседи рассказывают, что конфликты в семье происходят постоянно. Якобы мужчине мешает сестра супруги, и он выживает ее из квартиры. Якобы пострадавшая часто пишет заявления в полицию: ей то накидают мусор в суп, то не пускают на порог.   

Как сообщили в региональной полиции, вызов зафиксирован в 1:39. Сейчас участковые проводят проверку по заявлению пострадавшей.

сегодня, в 14:42 0
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