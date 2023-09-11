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На некоторых заправках в Тульской области бензин начали выдавать по талонам: УФАС проведет проверку
Фото из соцсетей

На некоторых заправках в Тульской области бензин начали выдавать по талонам: УФАС проведет проверку

Цены на топливо в регионе взлетели.

На некоторых заправках в Донском и Новомосковске начали выдавать бензин по талонам. Об этом местные жители рассказали в соцсетях.

— Бензина нет, а вы держитесь. В Новомосковске бензин по талонам, — написали новомосковцы 8 сентября.

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О подобной ситуации рассказали и жители Донского.

Напомним, ранее сообщалось, что в регионе взлетели цены на бензин. Наиболее острая ситуация в Алексине, Куркинском и Дубенском районах. По отдельным поставщикам рост цен на топливо достиг 12% с начала года. 

Антимонопольная служба начала проверку.

— Тульское УФАС России проверит экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев.

Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю, — сообщили в ведомстве.

В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования.

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