На некоторых заправках в Тульской области бензин начали выдавать по талонам: УФАС проведет проверку

Фото из соцсетей

На некоторых заправках в Донском и Новомосковске начали выдавать бензин по талонам. Об этом местные жители рассказали в соцсетях.

— Бензина нет, а вы держитесь. В Новомосковске бензин по талонам, — написали новомосковцы 8 сентября.

О подобной ситуации рассказали и жители Донского.

Напомним, ранее сообщалось, что в регионе взлетели цены на бензин. Наиболее острая ситуация в Алексине, Куркинском и Дубенском районах. По отдельным поставщикам рост цен на топливо достиг 12% с начала года.

Антимонопольная служба начала проверку.

— Тульское УФАС России проверит экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев.

Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю, — сообщили в ведомстве.

В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования.