На некоторых заправках в Тульской области бензин начали выдавать по талонам: УФАС проведет проверку

На некоторых заправках в Донском и Новомосковске начали выдавать бензин по талонам. Об этом местные жители рассказали в соцсетях.
— Бензина нет, а вы держитесь. В Новомосковске бензин по талонам, — написали новомосковцы 8 сентября.
О подобной ситуации рассказали и жители Донского.
Напомним, ранее сообщалось, что в регионе взлетели цены на бензин. Наиболее острая ситуация в Алексине, Куркинском и Дубенском районах. По отдельным поставщикам рост цен на топливо достиг 12% с начала года.
Антимонопольная служба начала проверку.
— Тульское УФАС России проверит экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев.
Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю, — сообщили в ведомстве.
В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования.