  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На пр. Ленина в Туле появилась еще одна камера, фиксирующая выезд на встречку - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На пр. Ленина в Туле появилась еще одна камера, фиксирующая выезд на встречку

На пр. Ленина в Туле появилась еще одна камера, фиксирующая выезд на встречку

По словам читателей Myslo, некоторые автолюбители уже успели получить с нее штрафы.

На выезде с ул. Генерала Маргелова на пр. Ленина в Туле установили видеокамеру, которая фиксирует выезд на полосу встречного движения. Один из читателей Myslo поделился, что уже получил «письмо счастья» на 5 тысяч рублей.

photo_2023-09-08_14-34-03.jpg

Напомним, в этом месте у автомобилистов очень популярен разворот через автозаправку. Часто бывает, что такие автомобили не хотят пускать в ряд и их водители проезжают по полосе встречного движения. К слову, иногда создавая аварийные ситуации.

Летом прошлого года такой разворот пытались запретить с помощью ограничительных столбиков. Но, постепенно они куда-то «исчезли».

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
вчера, в 18:05 0
Другие статьи по темам
Событие
камерыштрафпдднарушение ПДД
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ул. Советской водитель Lada Granta легко прокатился по встречке
На ул. Советской водитель Lada Granta легко прокатился по встречке
В Центральном парке Тулы школьников научили оказанию первой помощи: фоторепортаж
В Центральном парке Тулы школьников научили оказанию первой помощи: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.