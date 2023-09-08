На пр. Ленина в Туле появилась еще одна камера, фиксирующая выезд на встречку

По словам читателей Myslo, некоторые автолюбители уже успели получить с нее штрафы.

На выезде с ул. Генерала Маргелова на пр. Ленина в Туле установили видеокамеру, которая фиксирует выезд на полосу встречного движения. Один из читателей Myslo поделился, что уже получил «письмо счастья» на 5 тысяч рублей.

Напомним, в этом месте у автомобилистов очень популярен разворот через автозаправку. Часто бывает, что такие автомобили не хотят пускать в ряд и их водители проезжают по полосе встречного движения. К слову, иногда создавая аварийные ситуации.

Летом прошлого года такой разворот пытались запретить с помощью ограничительных столбиков. Но, постепенно они куда-то «исчезли».