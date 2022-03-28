На фасаде недавно отремонтированного ясногорского ДК уже облупилась краска

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Жители ул. Луначарского в Туле пожаловались главе региона на неприятный химический запах, который беспокоит их на протяжении нескольких месяцев. Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов сообщил, что рядом с улицей находится ЗАО «Индустрия Сервис», которое производит литейную продукцию. Специалисты передвижной экологической лаборатории трижды взяли пробы воздуха – превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ там нет.

Алексей Дюмин поручил руководителю Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александру Ломовцеву подключиться к решению вопроса и провести соответствующие мероприятия.

Жители Новомосковска и Ясногорска пожаловались на неубранный мусор. В Новомосковске после опиловки деревьев возле больницы на тротуаре остались ветки, а в Ясногорске до сих пор не вывезен мусор после ремонта Дома культуры, проведённого еще в 2020 году. Кроме того, на фасаде здания уже облупилась краска.

Глава администрации Новомосковска Алексей Бирюлин доложил, что до конца недели все порубочные остатки вывезут. А руководитель администрации Ясногорского района Владимир Мухин рассказал, что мусор вывозится по мере заполнения контейнеров. Фасад Дома культуры был отремонтирован по проекту «Народный бюджет». Недочеты устранят по гарантии до конца апреля.