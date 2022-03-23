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Тульская «Октава» планирует полностью заместить импортные слуховые аппараты
Изображение shatishira с сайта Pixabay

Тульская «Октава» планирует полностью заместить импортные слуховые аппараты

Для этого на заводе создан современный производственный участок.

Завод «Октава» известен на весь мир как производитель качественной электроакустики, студийных микрофонов и аудиогарнитуры. Теперь там появился современный производственный участок, где ведется сборка серии цифровых слуховых аппаратов.

Предприятие уже готово производить заушные слуховые аппараты, далее начнется выпуск внутриушных и внутриканальных слуховых аппаратов и ряда других моделей. При необходимости их выпуск может полностью заместить зарубежные поставки.

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