Житель Тульской области ограбил магазин и угрожал ножом полицейскому

В Веневском районе 43-летний местный житель подозревается в угрозе применения насилия в отношении полицейского, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.

По данным следствия, 16 марта в полицию поступило сообщение о том, что некий злоумышленник, угрожая продавцу ножом, украл две бутылки алкоголя из магазина в селе Урусово. На место происшествия выехали стражи порядка. При задержании ранее судимого мужчины, тот угрожал ножом одному из сотрудников.