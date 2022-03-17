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Житель Тульской области ограбил магазин и угрожал ножом полицейскому

Житель Тульской области ограбил магазин и угрожал ножом полицейскому

Мужчина задержан, ему избирается мера пресечения.

В Веневском районе 43-летний местный житель подозревается в угрозе применения насилия в отношении полицейского, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области. 
 
По данным следствия, 16 марта в полицию поступило сообщение о том, что некий злоумышленник, угрожая продавцу ножом, украл две бутылки алкоголя из магазина в селе Урусово. На место происшествия выехали стражи порядка. При задержании ранее судимого мужчины, тот угрожал ножом одному из сотрудников.
 
Сейчас подозреваемый задержан, расследование уголовного дела продолжается. Кроме этого, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ

 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 15:43 +2
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