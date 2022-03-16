Тульский минпром о запрете проверок предпринимателей: контролировать можно только в исключительных случаях

До конца 2022 года будет действовать мораторий на плановые проверки бизнеса.

Постановление кабмина от 10 марта 2022 года № 336 закрепило особенности организации и проведения государственного контроля и надзора, муниципального контроля. Тем самым оно ввело с 10 марта мораторий на проведение проверок предприятий и предпринимателей в рамках мер по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

При этом плановые проверки будут сохранены только в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля в рамках:

санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля;

надзора в области промышленной безопасности.

В постановлении № 336 отмечено, что проведение внеплановых контрольных мероприятий допустимо лишь в исключительных случаях при угрозе:

жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан;

обороне страны и безопасности государства;

возникновения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

При этом такие проверки должны быть согласованы с прокуратурой. Внеплановые проверки также могут проводиться по поручению Президента и Правительства России.

Министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов рассказал, что на данный момент проверки, например, наличия у перевозчиков документов о прохождении ТО, теперь незаконны, если они не согласованы с прокуратурой.

- Само требование о необходимости проводить техобслуживание и иметь соответствующий документ никуда не девается, перевозчики его должны получать. Но проводить проверку без веской причины и без согласования с прокуратурой контролирующие органы не должны, — пояснил министр.