В фотоконкурсе «Семья начинается с детей» определился победитель
Главный приз - детский самокат - достался многодетной семье!
11 марта завершился фотоконкурс «Семья начинается с детей», который проходил в рамках спецпроекта Myslo «Рожали, знаем!».
Победа в конкурсе достается пользовательнице Myslo с ником Masha120. Фото ее семьи набрало 38 голосов:
Этим ярким ребятам достается главный приз — детский самокат. Кому-то из младших членов семьи очень повезло!
По традиции мы также дарим утешительные призы авторам фото, занявшим второе и третье места, — тематические бейджики в профиль.
28 голосов и второе место достались ЛЕхАН. Судя по подписи, на фото он со своими родителями:
А третье место с 22 голосами завоевал Денис Маслов, который выложил в конкурс фото своих сыновей:
Поздравляем тройку победителей и благодарим всех участников фотоконкурса и голосования за активность! Желаем успехов в новых конкурсах.
Кстати, уже в понедельник, 14 марта, на Myslo начнется еще один фотоконкурс в рамках спецпроекта «Рожали, знаем!». Следите за нашими анонсами и обязательно принимайте участие!