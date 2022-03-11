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В фотоконкурсе «Семья начинается с детей» определился победитель
Фото пользовательницы Myslo Masha120 https://myslo.ru/user/profile/Masha120

В фотоконкурсе «Семья начинается с детей» определился победитель

Главный приз - детский самокат - достался многодетной семье!

11 марта завершился фотоконкурс «Семья начинается с детей», который проходил в рамках спецпроекта Myslo «Рожали, знаем!».

Победа в конкурсе достается пользовательнице Myslo с ником Masha120. Фото ее семьи набрало 38 голосов:

Этим ярким ребятам достается главный приз — детский самокат. Кому-то из младших членов семьи очень повезло!

 

По традиции мы также дарим утешительные призы авторам фото, занявшим второе и третье места, — тематические бейджики в профиль.

28 голосов и второе место достались ЛЕхАН. Судя по подписи, на фото он со своими родителями:

А третье место с 22 голосами завоевал Денис Маслов, который выложил в конкурс фото своих сыновей:

Поздравляем тройку победителей и благодарим всех участников фотоконкурса и голосования за активность! Желаем успехов в новых конкурсах.

Кстати, уже в понедельник, 14 марта, на Myslo начнется еще один фотоконкурс в рамках спецпроекта «Рожали, знаем!». Следите за нашими анонсами и обязательно принимайте участие!

Сюжет: Рожали, знаем!
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