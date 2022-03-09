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В Тульской области для предпринимателей работает горячая линия о мерах поддержки бизнеса

В Тульской области для предпринимателей работает горячая линия о мерах поддержки бизнеса

Она функционирует на базе центра «Мой бизнес».

9 марта губернатор Алексей Дюмин провел первое заседание штаба по обеспечению социально-экономической стабильности в Тульской области.

Основные задачи штаба — единая координация предприятий и институтов развития, оценка рисков, мониторинг цен, выработка региональных мер поддержки наиболее пострадавших отраслей, которые должны дополнять и усиливать федеральные меры.

Алексей Дюмин отметил, что правительство региона готовит План мероприятий по обеспечению стабильного функционирования экономики и поддержке предприятий. В частности, по поручению губернатора в него будут включены:

  • поддержка предприятий региона в сохранении рабочих мест и выплате зарплаты. Льготное кредитование микро- и малых предприятий, которые столкнутся со сложностями в выплате зарплаты, под ставку 0,1%;
  • мораторий на проведение плановых проверок бизнеса;
  • льготные финансовые продукты для импортозамещения и продвижения экспорта;
  • отсрочка по арендной плате за пользование государственным и муниципальным имуществом;
  • упрощение порядка ведения торгово-ярмарочной деятельности;
  • отсрочка по некоторым региональным налогам на 3 месяца.

Первый пакет утвердят до конца этой недели.

Первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев доложил о структуре работы штаба. В рамках штаба работают комиссии по каждому сектору и отрасли экономики. На постоянной основе проводится анализ и мониторинг санкций, социально-экономических показателей и положения предприятий. Штаб организует взаимодействие бизнеса с контрагентами, анализирует предложения, прорабатывает меры и инструменты господдержки.

Центр поддержки экспорта стал информационным центром для экспортеров региона. Организована горячая линия. Экспортеров информируют о вводимых ограничениях. Выстроена работа с торгпредствами дружественных стран. На базе Фонда развития промышленности с привлечением компетенций Центра инжиниринга и Центра поддержки экспорта создан Центр импортозамещения.

На базе Центра «Мой бизнес» открыта горячая линия, где представители малых и средних предприятий могут получить информацию о мерах поддержки, ее номер 8−800−600−777−1.

Прорабатываются дополнительные программы поддержки занятости.

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сегодня, в 16:12 −2
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