В Туле на Красноамейском проспекте не работают светофоры

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В Туле на Красноармейском проспекте не работают светофоры. Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы. В частности, на момент публикации новости отключены светофоры на пересечении проспекта с ул. Фрунзе и ул. Лейтейзена.

В ЕДДС пояснили, что произошло аварийное отключение электроэнергии. В данный момент работают ремонтно-восстановительные бригады, которые устраняют аварию.