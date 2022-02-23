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В Туле на Красноамейском проспекте не работают светофоры
Фото читателя.

В Туле на Красноамейском проспекте не работают светофоры

Будьте внимательны.

В Туле на Красноармейском проспекте не работают светофоры. Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы. В частности, на момент публикации новости отключены светофоры на пересечении проспекта с ул. Фрунзе и ул. Лейтейзена.

В ЕДДС пояснили, что произошло аварийное отключение электроэнергии. В данный момент работают ремонтно-восстановительные бригады, которые устраняют аварию.

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