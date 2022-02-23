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В Туле прошел забег «Патриот-трейл»: фоторепортаж

В Туле прошел забег «Патриот-трейл»: фоторепортаж

В спортивном празднике приняли участие 250 человек.

Сегодня, 23 февраля, в честь Дня защитника Отечества в парке «Патриот-Тула» прошел забег «Патриот-трейл». Организаторами выступили ГУ ТО «Тульские парки» и Первый тульский беговой клуб.

В спортивном празднике приняли участие 250 человек. Участникам предстояло преодолеть на выбор дистанции 5 км и 10 км.

Поучаствовали в забеге? Ищите себя в нашем фоторепортаже!

Галерея
Забег "Патриот-трейл", Фото: 1
Забег "Патриот-трейл", Фото: 2
Забег "Патриот-трейл", Фото: 3
Забег "Патриот-трейл", Фото: 4
Забег "Патриот-трейл", Фото: 5
Забег "Патриот-трейл", Фото: 6
Забег "Патриот-трейл", Фото: 7
Забег "Патриот-трейл", Фото: 8
Забег "Патриот-трейл", Фото: 9
Забег "Патриот-трейл", Фото: 10
Забег "Патриот-трейл", Фото: 11
Забег "Патриот-трейл", Фото: 12
Забег "Патриот-трейл", Фото: 13
Забег "Патриот-трейл", Фото: 14
Забег "Патриот-трейл", Фото: 15
Забег "Патриот-трейл", Фото: 16
Забег "Патриот-трейл", Фото: 17
Забег "Патриот-трейл", Фото: 18
Забег "Патриот-трейл", Фото: 19
Забег "Патриот-трейл", Фото: 20
Забег "Патриот-трейл", Фото: 21
Забег "Патриот-трейл", Фото: 22
Забег "Патриот-трейл", Фото: 23
Забег "Патриот-трейл", Фото: 24
Забег "Патриот-трейл", Фото: 25
Забег "Патриот-трейл", Фото: 26
Забег "Патриот-трейл", Фото: 27
Забег "Патриот-трейл", Фото: 28
Забег "Патриот-трейл", Фото: 29
Забег "Патриот-трейл", Фото: 30
Забег "Патриот-трейл", Фото: 31
Забег "Патриот-трейл", Фото: 32
Забег "Патриот-трейл", Фото: 33
Забег "Патриот-трейл", Фото: 34
Забег "Патриот-трейл", Фото: 35
Забег "Патриот-трейл", Фото: 36
Забег "Патриот-трейл", Фото: 37
Забег "Патриот-трейл", Фото: 38
Забег "Патриот-трейл", Фото: 39
Забег "Патриот-трейл", Фото: 40
Забег "Патриот-трейл", Фото: 41
Забег "Патриот-трейл", Фото: 42
Забег "Патриот-трейл", Фото: 43
Забег "Патриот-трейл", Фото: 44
Забег "Патриот-трейл", Фото: 45
Забег "Патриот-трейл", Фото: 46
Забег "Патриот-трейл", Фото: 47
Забег "Патриот-трейл", Фото: 48
Забег "Патриот-трейл", Фото: 49
Забег "Патриот-трейл", Фото: 50
Забег "Патриот-трейл", Фото: 51
Забег "Патриот-трейл", Фото: 52
Забег "Патриот-трейл", Фото: 53
Забег "Патриот-трейл", Фото: 54
Забег "Патриот-трейл", Фото: 55
Забег "Патриот-трейл", Фото: 56
Забег "Патриот-трейл", Фото: 57
Забег "Патриот-трейл", Фото: 58
Забег "Патриот-трейл", Фото: 59
Забег "Патриот-трейл", Фото: 60
Забег "Патриот-трейл", Фото: 61
Забег "Патриот-трейл", Фото: 62
Забег "Патриот-трейл", Фото: 63
Забег "Патриот-трейл", Фото: 64
Забег "Патриот-трейл", Фото: 65
Забег "Патриот-трейл", Фото: 66
Забег "Патриот-трейл", Фото: 67
Забег "Патриот-трейл", Фото: 68
Забег "Патриот-трейл", Фото: 69
Забег "Патриот-трейл", Фото: 70
Забег "Патриот-трейл", Фото: 71
Забег "Патриот-трейл", Фото: 72
Забег "Патриот-трейл", Фото: 73
Забег "Патриот-трейл", Фото: 74
Забег "Патриот-трейл", Фото: 75
Забег "Патриот-трейл", Фото: 76
Забег "Патриот-трейл", Фото: 77
Забег "Патриот-трейл", Фото: 78
Забег "Патриот-трейл", Фото: 79
Забег "Патриот-трейл", Фото: 80
Забег "Патриот-трейл", Фото: 81
Забег "Патриот-трейл", Фото: 82
Забег "Патриот-трейл", Фото: 83
Забег "Патриот-трейл", Фото: 84
Забег "Патриот-трейл", Фото: 85
Забег "Патриот-трейл", Фото: 86
Забег "Патриот-трейл", Фото: 87
Забег "Патриот-трейл", Фото: 88
Забег "Патриот-трейл", Фото: 89
Забег "Патриот-трейл", Фото: 90
Забег "Патриот-трейл", Фото: 91
Забег "Патриот-трейл", Фото: 92
Забег "Патриот-трейл", Фото: 93
Забег "Патриот-трейл", Фото: 94
Забег "Патриот-трейл", Фото: 95
Забег "Патриот-трейл", Фото: 96
Забег "Патриот-трейл", Фото: 97
Забег "Патриот-трейл", Фото: 98
Забег "Патриот-трейл", Фото: 99
Забег "Патриот-трейл", Фото: 100
Забег "Патриот-трейл", Фото: 101
Забег "Патриот-трейл", Фото: 102
Забег "Патриот-трейл", Фото: 103
Забег "Патриот-трейл", Фото: 104
Забег "Патриот-трейл", Фото: 105
Забег "Патриот-трейл", Фото: 106
Забег "Патриот-трейл", Фото: 107
Забег "Патриот-трейл", Фото: 108
Забег "Патриот-трейл", Фото: 109
Забег "Патриот-трейл", Фото: 110
Забег "Патриот-трейл", Фото: 111
Забег "Патриот-трейл", Фото: 112
Забег "Патриот-трейл", Фото: 113
Забег "Патриот-трейл", Фото: 114
Забег "Патриот-трейл", Фото: 115
Забег "Патриот-трейл", Фото: 116
Забег "Патриот-трейл", Фото: 117
Забег "Патриот-трейл", Фото: 118
Забег "Патриот-трейл", Фото: 119
Забег "Патриот-трейл", Фото: 120
Забег "Патриот-трейл", Фото: 121
Забег "Патриот-трейл", Фото: 122
Забег "Патриот-трейл", Фото: 123
Забег "Патриот-трейл", Фото: 124
Забег "Патриот-трейл", Фото: 125
Забег "Патриот-трейл", Фото: 126
Забег "Патриот-трейл", Фото: 127
Забег "Патриот-трейл", Фото: 128
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:10 −2
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