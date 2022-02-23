В Туле прошел забег «Патриот-трейл»: фоторепортаж

В спортивном празднике приняли участие 250 человек.

Сегодня, 23 февраля, в честь Дня защитника Отечества в парке «Патриот-Тула» прошел забег «Патриот-трейл». Организаторами выступили ГУ ТО «Тульские парки» и Первый тульский беговой клуб.

В спортивном празднике приняли участие 250 человек. Участникам предстояло преодолеть на выбор дистанции 5 км и 10 км.

Поучаствовали в забеге? Ищите себя в нашем фоторепортаже!