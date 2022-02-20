Как тулякам стать владельцами заброшенной недвижимости

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О том, как оформить «заброшку», рассказали в министерстве имущественных и земельных отношений Тульской области.

Как правило, заброшенные участки часто хотят приобрести в собственность. Но даже если участок выглядит так, будто он бесхозный, спешить не стоит. Как стать владельцем заброшенной недвижимости?

Способ 1. Найти владельца и купить участок

Для начала следует выяснить, существует ли у заброшенного дома и земельного участка владелец. Для этого нужно:

Обратиться к председателю садового товарищества (СНТ), на территории которого находится заброшенное владение, либо в орган местного самоуправления, если земельный участок с домом находятся в населенном пункте;

Поискать информацию о владельце на публичной кадастровой карте по кадастровым номерам земельного участка и дома;

Запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), которая также позволит проверить наличие на территории обременений.

Если таким образом удалось установить, что у объекта недвижимости есть собственник, то приобрести дом и земельный участок можно только в рамках гражданско-правовой сделки, то есть по договору купли-продажи.

Земельным кодексом установлено, что судьба земельного участка и прочно связанных с ним объектов одинакова, если и земельный участок, и расположенный на нем дом принадлежат их собственнику на праве собственности. В таком случае оформлять право собственности на дом необходимо одновременно с покупкой и оформлением прав на участок, на котором такой дом расположен.

Способ 2. Хозяин должен отказаться от запущенного участка

Этот вариант реализуется на практике довольно редко, однако такие случаи тоже встречаются. Для этого хозяин объекта (например, дачи) сам должен обратиться в Росреестр с заявлением об отказе от участка. Тогда на такой земельный участок регистрируется право собственности, муниципалитета, на территории которого этот участок находится (одновременно с регистрацией прекращения права его прежнего собственника, который от него отказался).

Способ 3. Получение участка после его изъятия

По законодательству, земельный участок может быть изъят, если он предназначен для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества и не используется по целевому назначению в течение 3 лет (если более длительный срок не установлен законом). Однако стоит помнить, что изъятие земельных участков является исключительной мерой и возможно лишь в том случае, если собственник не исполнил предписание об устранении нарушения, и только на основании решения суда.

Процедура принудительного изъятия проводится только при отказе (уклонении) устранить выявленное нарушение и привлечении к административной ответственности.

Если все-таки так произошло, что земельный участок был изъят, он становится частью публичной собственности и заинтересованное лицо может его приобрести.

Способ 4. Оформить участок, если владельца найти не удалось

Если владельца объекта недвижимости найти не удалось, то, возможно, это бесхозяйное имущество.

По закону под бесхозяйным понимается объект, у которого отсутствует владелец, он не известен или отказался от права собственности. При этом бесхозяйной вещью может быть признано только здание (например, дом); земельный участок бесхозяйной вещью быть не может.

Алгоритм действий:

Для начала сведения о бесхозяйном объекте должны быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). С заявлением о постановке на учет бесхозяйного объекта в орган регистрации прав обращается муниципальный орган, на территории которого он находится. Через год со дня постановки бесхозяйного объекта недвижимости на учет муниципальный орган может обратиться в суд с требованием о признании на него права муниципальной собственности. Получив вступившее в законную силу решение суда, муниципалитет обращается в Росреестр с заявлением о регистрации права муниципальной собственности на этот объект. После этого землю вместе с домом можно приобрести на торгах, арендовать или выкупить.

В то же время может возникнуть ситуация, когда вы оформили бесхозяйную недвижимость в собственность, но неожиданно объявился предыдущий владелец. На практике такие ситуации возникают довольно редко. Бывший хозяин наверняка захочет оспорить право нового собственника. В этом случае вопрос решается в судебном порядке.

Способ 5. Приобретательная давность

Еще одним способом стать законным владельцем заброшенного дачного участка (дома) является приобретательная давность. Согласно положениям статьи 234 ГК РФ, гражданин или юридическое лицо, которые не являются собственниками имущества, но непрерывно и добросовестно владеют им как своим собственным имуществом в течение 15 лет, могут приобрести на него право собственности в силу приобретательной давности.

Для этого необходимо подготовить пакет документов и вместе с заявлением подать в суд общей юрисдикции по месту нахождения такого имущества. После получения судебного решения можно обращаться в Росреестр, чтобы зарегистрировать право собственности.