С 1 марта в Туле и области стартует месячник льготной стерилизации животных

Жители региона смогут прооперировать своих питомцев по сниженной цене.

С 1 марта в Тульской области будет проводиться очередной месячник льготной стерилизации животных. Жители региона смогут прооперировать своих питомцев по сниженной цене.

Операции будут проводиться по предварительной записи по телефонам: