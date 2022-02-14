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С 1 марта в Туле и области стартует месячник льготной стерилизации животных

С 1 марта в Туле и области стартует месячник льготной стерилизации животных

Жители региона смогут прооперировать своих питомцев по сниженной цене.

С 1 марта в Тульской области будет проводиться очередной месячник льготной стерилизации животных. Жители региона смогут прооперировать своих питомцев по сниженной цене.

Операции будут проводиться по предварительной записи по телефонам:

  • Алексинский район — 8 (487−53) 6−67−76, 6−62−64;
  • Арсеньевский район — 8 (487−33) 2−14−22, 2−17−97;
  • Белёвский район — 8 (487−42) 4−19−05, 4−15−17;
  • Богородицкий район — 8 (487−61) 2−11−69;
  • Веневский район — 8 (487−45) 2−50−80, 2−50−81;
  • Воловский район — 8 (487−68) 2−12−62;
  • Дубенский район — 8 (487−32) 2−11−52;
  • Ефремовский район — 8 (487−41) 6−61−88, 6−49−99, 6−50−78;
  • Заокский район — 8 (487−34) 2−25−85, 2−10−60;
  • Каменский район — 8 (487−44) 2−12−49, 2−11−39;
  • Кимовский район — 8 (487−35) 5−88−42;
  • Киреевский район — 8 (487−54) 6−19−43;
  • Куркинский район — 8 (487−43) 5−17−18, 5−19−17;
  • Ленинский район — 8 (487−2) 37−11−13, 37−39−84;
  • Новомосковский район — 8 (487−62) 9−18−08, 9−18−09;
  • Одоевский район — 8 (487−36) 4−16−36, 4−12−65;
  • Плавский район — 8 (487−52) 6−49−70, 2−10−89;
  • Суворовский район — 8 (487−63) 2−25−31, 2−01−95;
  • Тепло-Огаревский район — 8 (487−55) 2−10−75, 2−10−64;
  • Узловский район — 8 (487−31) 6−18−07, 6−44−35;
  • Чернский район — 8 (487−56) 2−12−10;
  • Щекинский район — 8 (487−51) 4−98−55, 4−36−33;
  • Ясногорский район — 8 (487−66) 2−10−86;
  • Донской — 8 (487−46) 5−38−45, 5−47−72;
  • Тула — 36−02−41, 43−08−58.
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:06 +5
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